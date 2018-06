Nagyot ugrott a Mol és az OTP, száguld a forint

Privátbankár - Tegnap 18:57 Pénzügy +

Óriási, 3,5 százalékos száguldást mutatott be ma a BUX index, ami három papírnak is köszönhető, de a Mol járt az élen. Az olasz helyzet és a vámháború réme még mindig nyomasztja a piacokat, ennek ellenére kellemes napot hoztak össze a tőzsdék. Nagyot erősödött ma a forint is.