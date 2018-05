Tökélyre viszi ellenségei lóvá tételét Észak-Korea diktátora

Privátbankár - Ma 06:07 Külföld +

Elképesztő fordulatok: Kim Dzsongun zseniálisan ugráltatja, ha nem is a világot, de népe gazdagabb felének miniszterelnökét, sőt, még az amerikai elnököt is. Múlt héten egy kicsit kellemetlenkedett, hogy kiprovokálja Trumptól a csúcstalálkozó lemondását, most mégis elrángatná arra.