Soha nem látott mennyiségű államtitkár szolgál Orbán alatt

Míg 2010-ben csak 42 államtitkárral vágott bele a kormányfő, 2014-ben már 53-mal indult, most, a negyedik Orbán-kormány hivatalba lépését követően pedig már 60 államtitkárt neveztek ki - összegzett a Blikk.

