Harry herceg az exével beszélt az esküvő előtt

Azt eddig is tudtuk, hogy két exe is hivatalos volt a ceremóniára, azonban a legfrissebb hírek szerint elég érdekes telefonbeszélgetést folytatott az egyikük a herceggel pár nappal a royal esküvőt megelőzően.

Meghan Markle és Harry herceg múltheti esküvőjét több millióan követték figyelemmel, de a meghívottak listája is nagyon hosszú volt. Többek között Cressida Bonas is ott volt a nagy napon, Harry exe pedig most elárulta, mi miatt volt nagyon ideges az esküvőn.