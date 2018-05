Kiütötték a forintot, ugranak a hozamok - Kezdhetünk aggódni?

Portfolio - Ma 05:41 Pénzügy +

Alapvetően a feltörekvő piacokat érintő kockázati prémium sokk magyarázza azt, hogy az euró árfolyama és a pénzpiaci hozamok is ingadozóvá váltak, illetve emelkedtek. Az, hogy most már a bankközi piac egészen rövid lejáratain is emelkednek...