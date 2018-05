Kijev sikeresen tesztelte az amerikai páncéltörő rakétarendszert

Először próbálták ki ukrán katonák kedden az Egyesült Államoktól kapott, a világ leghatékonyabb páncéltörőjeként számon tartott Javelin típusú amerikai rakétarendszereket - jelentette be a Facebookon Petro Porosenko elnök, aki jelen volt a fegyverzet lőtéri tesztelésekor.

Az amerikai fejlesztésű FGM-148 Javelin a világ leghatékonyabb páncéltörő rendszere, amelyből most az ukrán hadsereg is kapott 210 darabot. Akkor vetik be őket, ha ismét támadnának az oroszok.