Magyar melósokat keresnek: nettó 630 ezres fizetés, azonnal kezdhetsz

Aki mostanában szeretne klímát vásárolni, és beszereltetni a készüléket, úgy kell készülnie, akár heteket is kell várnia a szakemberre. Aki ugyanis dolgozik, az iszonyúan leterhelt, sok cég küzd munkaerőhiánnyal. A magyar fizetések...

Pénzcentrum - Ma 13:00

Noha még van másfél hét júniusig, már májusban is megszokott volt a 30 fokos hőség, sokan már használatba is vették az otthoni klímát. Aki viszont még csak most döntötte el, hogy idén beruház egy készülékre, annak úgy kell készülnie...