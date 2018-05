Eljött a nagy nap! Képek, érdekességek Harry herceg és Meghan Markle esküvőjéről

Harry herceg új hercegséget kapott, ami miatt a leendő hercegnének is új neve lesz.

Közel 600 vendéget várnak Harry herceg és Meghan Markle májusi esküvőjére. Köztük számos híresség is feltűnik majd, Harry herceg azonban, ha hinni lehet a pletykáknak, politikusokat nem szívesen lát vendégül élete egyik legfontosabb napján.

Introducing Calls (!!!)Librem 5 Progress report #12:https://t.co/3t1blM8jaM pic.twitter.com/dugI2IPxYQ — Purism (@Puri_sm) May 18, 2018 ... avagy, a 12. helyzetjelentés, ami elolvasható itt.

Május 19-én 12:55-től élőben közvetíti Harry herceg és Meghan Markle esküvőjét az RTL Klub. Az élő adás online is követhető lesz! Az RTL Híradó különkiadásában Szabados Ágnes várja a nézőket, a helyszínről pedig élőben jelentkezik a Fókusz riportere, Dörmer Csaba. A televíziós adás mellett az RTL Híradó…

Károly herceg nagy örömmel fogadta el a felkérést. Azután bólintott rá Meghan ezen kérésére, miután kiderült, hogy az örömapa, Thomas Markle nem tud résztvenni lánya esküvőjén. Markle egészségügyi okok miatt marad távol. An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May…