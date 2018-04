Lehet, hogy mégsem jön össze a Trump-Kim találkozó?

Privátbankár - Ma 06:07 Külföld +

Az amerikai elnökök korábban is lemondták az észak-koreai diktátor-dinasztia tagjaival való találkozást, tartván attól, hogy csak saját presztízsét növelné az aktuális kedves vezető, tárgyalási eredmények nélkül. Úgy néz ki, most is jobb lenne elkerülni ezt a helyzetet.