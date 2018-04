Nem fordult még elő hasonló elnöki beavatkozás Amerika fennállása alatt

Privátbankár - Ma 06:07 Pénzügy +

Donald Trump rövid Twitter-üzenetei időnként eddig is meghökkentőek voltak, de most olyan témában jelentetett meg többször is hasonlókat, melyek a kapitalizmus alapjait rengetik meg. Egy nagy magáncégről mondott rosszakat, ráadásul tőzsdei a társaság, így még az árfolyam is befolyásható.