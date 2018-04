Jutalom az elhullott vadért

Napi - Ma 10:24 Gazdaság +

Pénzjutalmat kaphatnak azok, akik az erdőt járva elhullott vaddisznóra bukkannak, és azt be is jelentik a megyei kormányhivatalnak. Az afrikai sertéspestis elleni védekezést szolgáló program keretében egy egyed után 50 euró­nak megfelelő összeg jár a megtalálónak - számolt be a Magyar Idők.