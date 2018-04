Trump hajthatatlan: nem kegyelmez a migránsoknak 888 - Ma 11:00 Külföld + Donald Trump amerikai elnök bejelentette, lezártnak tekinti az Egyesült Államokba illegális bevándorlóként érkezett, de már ott felnőtt, úgynevezett DACA-fiatalok helyzetéről folyó vitát, és nem legalizálja e fiatal bevándorlók státusát.

Kína vámokat vezetett be amerikai termékekre Lokál - Ma 07:00 Külföld + Importvámokat vezetett be Kína bizonyos amerikai termékekre, válaszul az új amerikai importvámokra, ezek hétfőtől hatályosak is - jelentette be a pekingi pénzügyminisztérium, miután kínai tisztségviselők már hetek óta figyelmeztették az Egyesült Államokat, hogy nem maradnak tétlenek a két ország közötti kereskedelmi vitában.

A japán kormányfő Amerikába látogat VG - Ma 11:03 Belföld + A japán és amerikai kormányfő tárgyalásán április 17-20. között Észak-Korea és a Phenjan által elrabolt japán állampolgárok ügye is szóba kerül.

