Szkripal-ügy: A Nyugatnak kell leállnia a diplomaták kiutasításával

Igaz, ez még a diplomaták kölcsönös kiutasítása előtt történt, csak most került nyilvánosságra.

Szergej Lavrov kijelentette: Moszkva továbbra is a kölcsönösség elve alapján fog eljárni.

Lavrov rámutatott, hogy Moszkva a továbbra is a kölcsönösség elve alapján fog eljárni. Megismételte kormánya álláspontját, amely szerint Oroszországnak nincs köze Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya megmérgezéséhez. Az orosz diplomácia vezetője szerint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok és néhány más, őket "vakon…

Biztonságpiac - Ma 07:56 Külföld +

Oroszország kiutasít hatvan amerikai diplomatát és bezáratja az Egyesült Államok szentpétervári konzulátusát is, emellett szimmetrikus intézkedésekkel válaszol minden más olyan országnak is, amely a Szkripal-ügy miatt orosz külügyi alkalmazottakat nyilvánított nem kívánatos személynek – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.…