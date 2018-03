Vigyázz, milyen autóval mész szlovén autópályára - sokba kerülhet a kiruccanás

Vasárnaptól elektronikus autópályadíj-, úgynevezett DarsGo rendszert vezet be Szlovénia a 3,5 tonna feletti gépjárművekre, a többi járműre továbbra is a matricarendszer lesz érvényben - közölte korábban a szlovén autópálya-kezelő vállalat (DKV).

Vasárnaptól elektronikus autópályadíj-, úgynevezett DarsGo rendszert vezet be Szlovénia a 3,5 tonna feletti gépjárművekre, a többi járműre továbbra is a matricarendszer lesz érvényben – közölte korábban a szlovén autópálya-kezelő vállalat (DKV). Minden 3,5 tonna feletti járművet regisztrálni kell az új rendszerben, azokat is, amelyek jelenleg rende