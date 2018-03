Elküldték a sürgősségiről, másnap meghalt

Vérmérgezés gyanújával küldte betegét saját háziorvosa a Honvédkórház sürgősségi osztályára, ahonnan vizsgálat nélkül, szakmaiatlan beutalásra hivatkozva hazaküldték. Másnap mentő vitte vissza a beteget, de már nem tudtak rajta segíteni - tudta meg az RTL Klub. A háziorvos nyílt levélben fordult a kórházhoz, amelyet "No go" zónának nevez…

A háziorvosa vérmérgezés gyanújával utalta be a 79 éves beteget, de a kórházban azt állapították meg, hogy nincs. Másnap, amikor visszavitte oda a mentő, már nem tudták megmenteni az életét.

Vérmérgezés gyanújával küldött be a Honvédkórház sürgősségi osztályára egy beteget egy budapesti háziorvos, de az asszonyt hazaküldték. Amikor másodszor is visszakerült a kórházba, már nem tudtak segíteni rajta – az RTL által bemutatott esetben a háziorvos megpróbálta számon kérni az igazgatót. Nem járt sikerrel, most drámai levelet írt.