Mit várhat, aki Ausztiában kapja a nyugdíjat?

Privátbankár - Ma 14:53 Gazdaság +

Miután tegnap bemutattuk, mekkora a nyugdíjemelés Németországban, Romániában és több más európai országban, most lesz szó Ausztriáról, ahol nagyon sok magyar dolgozik és sokan vélhetően ott is fognak nyugdíjba menni. Valamint Szerbiáról, a görögök világrekord nyugdíjcsökkentés-sorozatáról és Berlusconi kutyás nyugdíjasairól is.