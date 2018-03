Oroszország 60 amerikai diplomatát utasít ki a Szkripal-ügy miatt

Bezárják az Egyesült Államok szentpétervári konzulátusát is.

Oroszország kiutasít 60 amerikai diplomatát és bezáratja az Egyesült Államok szentpétervári konzulátusát - jelentette be csütörtök este Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Az európai országok is arányos válaszra számíthatnak.

Az ENSZ főtitkára szerint olyan helyzet alakult ki a világpolitikában, amely nagymértékben emlékeztet a hidegháborúra, de jelentős különbségek is vannak. António Guterres egy csütörtöki sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy "nagyon...

Az ENSZ főtitkára szerint olyan helyzet alakult ki a világpolitikában, amely nagymértékben emlékeztet a hidegháborúra, de jelentős különbségek is vannak.

Az USA szentpétervári konzulátusát is bezárják.

Oroszország kiutasít 60 amerikai diplomatát és bezáratja az Egyesült Államok szentpétervári konzulátusát – jelentette be csütörtök este Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Infostart - Tegnap 21:42 Külföld +

Oroszország kiutasít 60 amerikai diplomatát és bezáratja az Egyesült Államok szentpétervári konzulátusát is, emellett szimmetrikus intézkedésekkel válaszol minden más olyan országnak is, amely a Szkripal-ügy miatt orosz külügyi alkalmazottakat nyilvánított nem kívánatos személynek - jelentette be csütörtök este Szergej Lavrov orosz…