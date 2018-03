3 stratégia a szeszélyes piaci mozgásokhoz

ProfitLine - Tegnap 19:00 Gazdaság +

Idén nem csak a tavasz, de a piacok is szeszélyesek, ami könnyen elbizonytalaníthatja a befektetőket. Pedig – megfelelő stratégiával – a jelenlegi ingadozás kedvező megtakarítási lehetőséget is jelenthet. Horváth István, a K&H Private banking igazgatója most három ilyen megoldást is ajánl a befektetők részére.