Vona helyettesének távoznia kell a közéletből!

Híradó - Ma 15:01 Belföld +

A nők elleni erőszak teljességgel elfogadhatatlan, senki nem verhet és senki nem alázhat meg nőket büntetlenül – írja közleményében a kormánypárt reagálva az Együtt politikusának visszalépésére. A Fidesz a jobbikos Janiczak Dávidot is távozásra szólította fel. Ózd polgármestere több most előkerült felvételen is megalázóan és sértően…