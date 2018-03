Bajban a Facebook, beidéznék Zuckerberget

Meghívták Mark Zuckerberget, a Facebook alapító-vezérigazgatóját az Európai Parlamentbe (EP), hogy magyarázatot adjon a cég körül a napokban kirobbant botrányra - jelentette be kedden Antonio Tajani, az uniós képviselő-testület elnöke.

