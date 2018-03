Rengeteg hó esett keleten, van ahol a 20 centit is meghaladja

Privátbankár - Ma 08:57 Színes +

Keleten még most is tombol a hóvihar, vasárnap éjfélig a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben hófúvás miatt több keleti megyére. Korlátozták az M3-as forgalmát, több településen családok ezrei maradtak áram nélkül, járhatatlan utak is vannak az országban - bár a legrosszabbon talán túl vagyunk, a tavasz még a kanyarban sincs.