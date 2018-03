Hófúvásra és mínuszokra számíthatunk hétfőn, úgyhogy jól öltözzön fel!

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, eleinte az északi, északkeleti tájakon, majd az éjféli óráktól dél felől másutt is kialakulhat gyenge havazás, hétfőn délkeleten havas eső, esetleg ónos eső is előfordulhat. Hétfőn a legkisebb eséllyel északnyugaton várható csapadék.

A következő napokban is többfelé várható havazás, és mínusz 10 fok körüli hideg, a hét második felében viszont napközben 10 Celsius-fok körüli maximumok is lehetnek napsütéssel - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Itt a hó. 20 centinél is vastagabb lehet a hótakaró az északkeleti megyékben, és többfelé ónos esőre, hófúvásra is számítani lehet. A következő napokban kemény fagyok várhatók, lesz ahol éjszakánként mínusz tíz foknál is hidegebb idő várható. Ez pedig a kertekben már most is kárt okozhat.