Ónos eső, havazás, viharos szél vár ránk

Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, a szervezet szombatra a sok eső, ónos eső, illetve a hófúvás veszélye miatt több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adott ki.

Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható.

Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.

Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, a szervezet szombatra több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adott ki.

Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt

Szombat délutántól visszatér a tél Veszprém megyébe, vasárnapra 5-15 centiméter hó is hullhat.

A veszélyes időjárás miatt több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki, külön riasztás van az eső, a hó, az ónos eső, a hófúvás, a szél miatt is.

Szombaton késő délelőtt elered az eső. Délutántól megkezdődik a hideg levegő beáramlása, 17 óra magasságában az eső havas esőbe, hóba vált. Rövid ideig ónos eső is kialakulhat, de nálunk nem ez lesz a meghatározó. A nap első felében délkeleti légmozgás, délutántól élénkülő északkeleti szél várható, mely estétől hófúvást is okozhat.…

Vaol - Tegnap 14:00 Időjárás +

Ma akár öt centiméteres hó is hullhat, hófúvásokra is készülni kell, és a hőmérséklet is igencsak lehűl.