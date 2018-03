A Testről és lélekről lett a legjobb játékfilm

Mindent vitt a Testről és lélekről a Magyar Filmdíj gáláján - tegnap este 23 kategóriában díjazták a magyar filmeseket a Vígszínházban. Enyedi Ildikó videóüzenetben köszönte meg az elismerést. Az Oscar-díjátadóra emlékeztető gálán szót emeltek a nők egyenjogúságáért is.

