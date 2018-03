Találkozhat Kim és Trump

Az amerikai alelnök pénteken közleményben hangsúlyozta, hogy Észak-Korea annak ellenére hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, hogy Washington nemcsak engedményeket nem tett, hanem fokozta is a nyomásgyakorlást Phenjanra, ami annak a jele, hogy működik Donald Trump elnöknek a kommunista rezsim elszigetelésére irányuló stratégiája.

Privátbankár - Ma 10:03 Külföld +

Észak-Korea diktátora, Kim Dzsong Un eddig kígyót-békát kiáltott az amerikai elnökre, mindennek elmondta, mellesleg atomtámadással fenyegette a szuperhatalmat, amire immár képes is. Most hirtelen 180 fokos fordulattal visszakozna, leszerelne, tárgyalna. Más amerikai elnököt is hívtak már elődei, de egyikük sem sétált bele a csapdába.