F1: A Ferrari gyors, a Merci titkolózott

Sebastian Vettel nemcsak megautózta a barcelonai előszezon legjobb idejét (1:17.182), de valami olyat is mutatott, ami kicsit fura látvány egy Forma–1-es autóval.

Motorsport - Ma 06:42 Forma1 +

A hu.motorsport.com elsőként számolhatott be egy részletesebb cikk formájában Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen igen érdekesen füstölgő versenygépéről. Az SF71H időközben az FIA figyelmét is felkeltette.Közben a riválisok is zúgolódnak, mert az ...