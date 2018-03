Európában és az USA-ban is bajban van a Toys R Us játékboltlánc

Kitekintő - Ma 16:48 Külföld +

Nem kizárt, hogy a tavaly szeptember óta csődvédelem alatt álló legnagyobb amerikai játékáruházlánc, a Toys "R" Us bezárja összes üzletét az Egyesült Államokban, de az európai leányvállalatoknál sincs ok az örömre, már a britek is csődvédelmet kértek.