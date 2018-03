Megverték a Házasodna a gazda szereplőjét

Tíz liter benzin és némi mosószer miatt került kórházba, a támadója eltörte az arccsontját és a bordáit is.

Egy tartozás miatt alaposan elverték András gazdát, az RTL Klub Házasodna a gazda egykori szereplőjét. Az 54 éves, Karancskeszin élő férfinak a bordái törtek, és az arcát is összezúzták. Egy hatalmas vascsővel esett neki támadója, most is kórházban kezelik. András nagyon szűkös körülmények között él, se munkája, se lakása, a műsor…