Cenzúrázta és törölte Lázár János bécsi videóját a Facebook

Már az Associated Press is az osztrák fővárosban elszörnyedő miniszterről ír.

Huppa - Ma 10:18 Vélemény

Ahogy oly sokan mások, mi is megosztottuk ma Lázár bécsi remekét az oldalunkon, de most hiába görget az ember fel-le, nincs ott. A megoldás egyszerű: a FB kib*szta törölte a videót. Nem is tetszik a főhősnek, a szabad véleménynyilvánítás jogát emlegeti, és azt követeli kéri, hogy adják vissza neki a szólásszabadságát. Az Index szerint meg …