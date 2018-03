Ők nyertek Oscar-díjat 2018-ban

Sebastián Lelio alkotása, a Fantastic Woman nyerte el a legjobb külföldi filmért járó Oscar-díjat hétfőn hajnalban, a Los Angelesben rendezett 90. Oscar-gálán. A kategóriában versenyben volt a szoborért Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása is.

Chilei alkotás győzte le a Testről és lélekről című filmet. A Dunkirk három díjat nyert, a nagy esélyesnek tartott Három óriásplakát Ebbing határában viszont alulmaradt a legjobb film kategóriájában. Az eseménytelen gálán téma volt Trump és a #metoo is.

A víz érintése Guillermo del Toro legújabb alkotása. A híres rendező sok jó filmet álmodott már vászonra, ez is, de nem a legjobb.

Tizenhárom jelölésből négyet váltott díjra A víz érintése a 90. Oscar-gálán helyi idő szerint vasárnap Los Angelesben. Guillermo del Toro fantasy filmje megkapta a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó elismerést is.

