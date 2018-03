Nemzetpolitika - szorítóban

Tompa-központ nyílik Rimaszombatban – jelentette be Cziprusz Zoltán megyei és városi képviselő, az MKP Országos Elnökségének a tagja, a Via Nova ICS alelnöke Feleden, a március 2-án harmadik alkalommal megrendezett gömöri összetartozás napján, melyet megtisztelt Menyhárt József, az MKP országos elnöke is.