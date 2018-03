Czeglédy Csaba mehet vissza a börtönbe

Propeller - Tegnap 09:06 Belföld +

Már több mint 1200 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, 397-et már nyilvántartásba is vettek közülük a választási bizottságok. A Nemzeti Választási Iroda péntek reggeli adatai szerint 1226 egyéni választókerületi jelöltet jelentettek be eddig, 106 a Fidesz-KDNP, 96 a Jobbik, 80 az LMP, 58 az MSZP-Párbeszéd, 46…