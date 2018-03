Hajdú Péter az új kapcsolatában nem köt kompromisszumot

A megszokott anya-fiú kapcsolatnál jóval több köti össze Hajdú Pétert és az édesanyját, Zsuzsannát. Az asszony most mesél a fia új életéről is.

– Hajdú Péter az édesanyjával együtt mesélt fiatalkoráról, a kapcsolatukról, és a jövőbeli tervekre is kitért.

Nem akarok kompromisszumot kötni – mondta a műsorvezető. Hajdú Péter édesanyja nyilatkozott a Best magazinnak. Az asszony elmondta, hogy nagyon nehezen viseli, hogy végetért fia házassága Sarka Katával. Én is elváltam Péter édesapjától, reméltem, hogy a fiamnak nem kell ugyanezt átélnie. Nagyon jó lenne ismét boldognak látni…

