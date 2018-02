Friss kutatás: Megroggyant a Fidesz, jön fel az ellenzék

2017 nyara óta most a legalacsonyabb a Fidesz támogatottsága, miközben az MSZP és a Jobbik az elmúlt tíz hónap legjobb eredményét hozza a biztos szavazók körében – ez derül ki a Republikon Intézet friss közvélemény-kutatásából, amelyet a 24.hu közölt.

Nyár óta most a legalacsonyabb a Fidesz támogatottsága, az MSZP és a Jobbik az elmúlt tíz hónap legjobb eredményét hozza a biztos szavazók körében.

2017 nyara óta most a legalacsonyabb a Fidesz támogatottsága, miközben az MSZP a legnagyobb nyertese az elmúlt időszaknak a biztos szavazók körében – ez derül ki a Republikon Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából, amelyet az intézet médiapartnereként most is a 24.hu közölt elsőként. A kutatás eredményeit még nem befolyásolja…