Jégkorszakot idéző fagyok sújtják Ausztriát

Németországban is rekordhideget mértek kedden, az ország legmagasabb pontján mínusz 30 Celsius-foknál is hidegebb volt.

Németországban is rekordhideget mértek kedden, az ország legmagasabb pontján mínusz 30 Celsius-foknál is hidegebb volt - írja az MTI.

A tiroli Brunnenkogelen keddre virradó éjszaka mínusz 31,9 Celsius-fokot mutatott a hőmérő, de máshol is majdnem ilyen hideg volt.

Ausztriát is elérte a szibériai hideg, amely arrafelé 7-10 évente fordul elő február végén. Ma reggel a leghidegebbet a tiroli Brunnenkogel (3444 méteren) mérőállomásán mutatta a hőmérő mínusz 32,4 fokkal. Síterepek közül a Pitztal-gleccseren (2850 méteres magasságban) mínusz 29 fokot mértek!

Nyíregyháza - Ma 11:45 Belföld +

Az országos és a fővárosi nappali hidegrekord is megdőlt kedden - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Országosan eddig mínusz 11,1 fok volt a legalacsonyabb maximumérték, amit 1971-ben Kékestetőn mérték. Most szintén Kékestetőn ennél is hidegebb volt, mínusz 12,8 fokos maximumot mértek kedden.