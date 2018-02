Rózsaszín glóriával debütált a Force India!

A mezőny utolsó csapataként a Force India is bemutatta 2018-as autóját. A VJM11-est a barcelonai első tesztnap rajtja előtt leplezték le.

A Force India is bemutatta 2018-as autóját a barcelonai teszthét első napján.

A mezőnyből legutolsóként a Force India is megmutatta 2018-as Forma-1-es autóját. Maradt, de javult a rózsaszín festés.

A barcelonai kollektív teszt nyitónapján még két Forma-1-es istálló, a Toro Rosso és a Force India rántja le a leplet 2018-as versenyautójáról. A Force India új autóját reggel 8 órakor mutatják majd be a katalán ringen, míg a Toro Rosso 5 perccel később, 8 óra 5 perckor bemutatózik a bokszutcában. Habár a Toro Rosso új

F1világ - Ma 08:06 Forma1 +

A barcelonai versenypálya bokszutcájában mutatta be 2018-as Forma-1-es versenyautóját a Force India. A királykategória csapatai ma kezdik meg a felkészülést az előttünk álló idényre a katalán ringen, a Force India pedig úgy döntött, a nyitónap reggelén rántja le a leplet új, VJM11-es kódjelű modelljéről. Az istálló versenyzői 2018-ban is Sergio Per