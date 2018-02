Érthetetlenül hideg van

444 - Ma 07:05 Időjárás +

Napközben is csak -2 és -7 fok között alakul a hőmérséklet. Estére pedig -13-ig is lehűlhet. Ráadásul a nap is csak pár órára süt ki. A Dunántúlon néhol gyenge havazás, hózápor is előfordulhat. (met.hu)