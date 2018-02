Még az Északi-sarkon is melegebb lehet vasárnap, mint itthon

Nappal is mínuszok lesznek, éjszakánként pedig mínusz 20 fok is előfordulhat.

Nemcsak tengerből, melegből is több lesz a Spitzbergákon. A feje tetejére állt az időjárás!

Portfolio - Tegnap 14:17 Gazdaság +

A következő lesz a tél leghidegebb hete Európában, ami felfelé hajtja az energiaárakat is. Magyarországon hidegebb lesz, mint az Északi-sarknál. Már most is több fokkal hidegebb van Európában, mint februárban szokott, de a következő...