Havas Henrik elmondta, hogy mit csinál most

Propeller - Tegnap 08:46 Bulvár +

Havas Henrik két hónapja tűnt el a képernyőről, miután többen is zaklatással vádolták. Családja végre megnyugodott, ő pedig próbál felkészülni a nyugdíjasok életére. A Best magazinnak mesélt az elmúlt időszakról: Az elmúlt két hónap egy átállási időszak nálam. Hatvankilenc éves vagyok, bárhonnan is nézzük, eljutottam abba a korba,…