Több megyére is figyelmeztetéseket adtak ki csütörtökre a havazás miatt

A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között valószínű. A nappali maximumok általában mínusz 2 és plusz 5 Celsius-fok között alakulnak, de a Tiszántúlon plusz 5-7 fok is lehet.

A Dunántúlon 5-15 cm friss hó várható, több megyében pedig hófúvás is kialakulhat, mivel 50 km/órás széllökések várhatóak.

ÉJSZAKA: Az éjszaka folyamán többnyire borult lesz az égbolt, helyenként gyenge havazásra lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6 Celsius-fok között alakul. 10-30 km/órás északkeleti szél várható, a széllökések ereje azonban elérheti az 50 km/órát is. PÉNTEK: A délelőtti órákban marad a borús időjárás,…

ÉJSZAKA: Túlnyomóan felhős lesz az égbolt, elszórtan kisebb havazás is előfordulhat. Az éjszakai minimumok -1 és -6 Celsius-fok között alakulnak. Az előrejelzés szerint felerősödik az északkeleti szél, az ország délkeleti részén akár 60 km/órás széllökések is előfordulhatnak. CSÜTÖRTÖK: Borúsan indul a csütörtök is, csapadékra az…