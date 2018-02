Bátor akart lenni a magyar műkoris az olimpián, sikerült neki

Az internet megőrült az AC/DC-re korcsolyázó Tóth Ivettért, az NBC kommentátorait is szétszedték.

A 19 éves Tóth Ivett új színt vitt a műkorcsolyába azzal, hogy az AC/DC Black in Black és a Thunderstruck című számára adta elő kűrjét Phjongcshangban.Tóth Ivett szöges övben, bőrmellényben, rockzenére előadott rövidprogramja a zsűrinek is tetszett, és tovább is jutott, legközelebb péntek hajnalban láthatjuk – ekkor már a Carmen zenéjére…