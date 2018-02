Aki kénytelen volt drágán üzletelni a miniszterelnök vejével, annak jó esélye volt, hogy még az önrészét is kifizesse az állam.

Bár az elmúlt hetekben a kormány nem verte nagy dobra, magyar adófizetői pénzből is költöttek közel egymilliárd forintot tizennégy, az OLAF által gyanúsnak minősített közvilágítási projekt finanszírozására – írja a 24.hu.

Eddig senki nem jelezte, hogy az adófizetők pénze is érintett lenne a lámpacserékben, de most kiderült, hogy majdnem egymilliárd forint közpénzzel segített meg a kormány tizennégy gyanús közvilágítási projektet. A Miniszterelnökség ugyanis több önkormányzat önrészét is magára vállalta.