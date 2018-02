Szibériai hideg fenyeget jövő hét vége felé Kiderül - Tegnap 13:21 Időjárás + A hét első felében még egy mediterrán ciklon okoz sokszor csapadékos, borongós időjárást. Csütörtöktől a ciklon mögött rendkívül hideg levegő áramlik fölénk Szibéria térségéből.

Hátba támad minket az időjárás HáziPatika - Ma 11:35 Időjárás + A következő napokban ismét többfelé várható csapadék, havas eső, havazás is. Többször lesz erős a szél, a hétvégén lehűlés is várható: néhol mínusz 10 foknál is hidegebb lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak középtávú...

Hétfőn hátba támad minket az időjárás Napi - Tegnap 14:44 Időjárás + Északias áramlással átmenetileg szárazabb, egy-két fokkal hidegebb levegő áramlik térségünkbe. Hétfőn a legtöbb helyen napsütéssel kezdődik a nap, délutántól viszont egy mediterrán ciklon felhőzete érkezik az ország fölé - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)

Aki esetleg korai tavaszban reménykedett, elfelejtheti HVG - Tegnap 16:15 Belföld + Az előrejelzés szerint szibériai eredetű hideg levegő érkezik jövő héten Magyarországra. Még jobban lehűl a levegő, kifejezetten hidegek lesznek az éjszakák.

Borzasztó lesz a következő hét – újra támad a tél, jönnek a kegyetlen mínuszok is Propeller - Tegnap 17:18 Időjárás + A következő napokban ismét többfelé várható csapadék, havas eső, havazás is. Többször lesz erős a szél, a hétvégén lehűlés is várható: néhol mínusz 10 foknál is hidegebb lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn az ország nagy részén napos, gyengén…

Napsütés, majd mediterrán ciklon MetHu - Tegnap 11:11 Időjárás + Északias áramlással átmenetileg szárazabb, egy-két fokkal hidegebb levegő áramlik térségünkbe. Hétfőn a legtöbb helyen napsütéssel kezdődik a nap, délutántól viszont egy mediterrán ciklon felhőzete érkezik az ország fölé.

Tél tábornok újra támad Heol - Tegnap 17:41 Időjárás + Hétfőn szinte mindenütt napsütéssel kezdődik a nap, délutántól viszont dél felől egyre több és vastagabb felhő érkezik.

Több-kevesebb napsütés, aztán jön az újabb csapadékmező Agrotrend - Ma 07:07 Időjárás + A Kárpát-medencébe átmenetileg szárazabb levegő érkezik, sok lesz a napsütés, hétfő délutántól viszont egy mediterrán ciklon közelíti meg az országot.