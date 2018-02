Gregor Bernadett: „Unokát már nem szülök magamnak”

Propeller - Tegnap 17:34 Bulvár +

Gregor Bernadett 2014 augusztusában negyedszer is férjhez ment. Negyvenéves volt, mikor Szarvas Attilával egymásba szerettek és azóta is boldogan élnek, ám kapcsolatukból közös gyermek mégsem született. A 45 éves színésznő a Borsnak elmondta: Nem voltunk ellene, sőt próbálkoztunk is, de a Jóisten végül úgy döntött,…