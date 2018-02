Privátbankár - Tegnap 16:15 Pénzügy +

A szétszórtan, különböző cégekben lévő Mészáros-érdekeltségek is bekerülnek a nagy tőzsdei holding, az Opus szárnyai alá, ami logikus is az eddigiek alapján. Az Opus saját tőkéje 75 milliárd fölé nőhet, a tőzsdei kapitalizáció azonban már eddig is jóval magasabb volt. A részvény árazását a jelenlegi lépések visszaigazolják.