Elmúlt a reggeli nagy öröm, a forint azért erősödik

Privátbankár - Ma 10:40 Pénzügy +

Tegnap ismét emelkedett Amerika (illik is a felpattanás utáni napon), így először ma is jó volt a hangulat, különösen a pesti börzén. Európa indexei azonban lekókadtak, így a BUX is visszaesett, de azért még bőven pluszban van. Gyengül a cseh korona, erősödik a svájci frank, magához tért a forint.