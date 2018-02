Lokál - Ma 00:01 Bulvár +

Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere megannyi koncert mellett jelenleg A Dal zsűrijeként is bizonyíthatja szakmai rátermettségét. Kevesen tudják azonban, hogy a zene mellett a vallás is kiemelten fontos szerepet játszik életében, hamarosan papi végzettségét is megszerzi a Teológiai Főiskolán.