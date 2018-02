Változnak a műszaki vizsga szabályai

Napi - Tegnap 19:04 Gazdaság +

A műszaki vizsgabiztos nem vizsgáztathatja sem a saját, sem pedig a hozzátartozója járművet. Aki május 20-tól használt autót hoz be az országba, annak be kell mutatnia az eredeti országban kiállított "Műszaki vizsgálati bizonyítványt" - egyebek mellett ezt tartalmazza a nemzeti fejlesztési miniszter most megjelent rendelete.