335 millióért tervezik meg, hogyan kössék össze a 2-es metrót a gödöllői HÉV-vel

HVG - Tegnap 11:54

A főpolgármester hétfőn jelentette be két kerületi polgármesterrel, hogy nemcsak összekötnék a 2-es metrót és a gödöllői HÉV-et, hanem egy rákoskeresztúri szárnyvonallal meg is toldanák. Látványterveket is mutattak, és indulhat a konkrét tervezés is. A megvalósítást 2020 utánra ígérik.