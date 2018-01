Ókori sírkamrára bukkantak egy hátsó kertben Gázában

Ókori családi sírkamrát fedezett fel a heves esőzések nyomán hátsó kertjében egy Gázai övezetben élő palesztin férfi. Aiman Hasszuna gázai övezeti régész szerint a sírok akár 2000 évesek is lehetnek, tehát a római korból is származhatnak, de akár a bizánci időkben, az időszámítás szerinti 5-7. században is használhatták őket.